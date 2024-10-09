Мужчина попытался сорвать выступление Орбана на пресс-конференции в ЕП

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Активист попытался прорваться к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану во время его вступительной речи на пресс-конференции в Европарламенте в Страсбурге. Об этом сообщает издание Magyar Nemzet.

"За сколько вы предали свою страну, господин премьер-министр?", – выкрикивал мужчина, подбежав к венгерскому премьеру.

Он также поинтересовался, сколько Орбан якобы получил от Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина "за предательство Евросоюза".

Активиста задержали и вывели из зала, после чего Орбан продолжил свое выступление.

По данным издания, задержанным оказался член молодежной организации "Демократическая коалиция" и депутат местного совета Мартин Гекички. Уточняется, что это уже не первый скандальный поступок активиста.

Ранее Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступили с совместным заявлением, что нужно как можно скорее завершить конфликт на Украине.

В июле Орбан раскритиковал страны Запада, чем вызвал волну негодований в Варшаве. В своей речи Орбан заявил, что Россия находится под гиперрациональным управлением, ее действия логичны, а Запад, наоборот, непредсказуем и неуправляем.