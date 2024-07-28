Критика Орбаном стран Запада вызвала негодование в Варшаве

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На субботнем выступлении премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал страны Запада, чем вызвал волну негодований в Варшаве, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский.

В своей речи Орбан заявил, что Россия находится под гиперрациональным управлением, ее действия логичны, а Запад, наоборот, непредсказуем и неуправляем. Также он назвал ослабление и распад Запада самой большой проблемой в мире.

Премьер Венгрии также указал на то, что Россия проявила гибкость в экономической сфере и адаптировалась к санкциям Евросоюза. Кроме того, он считает, что Евросоюз должен будет заплатить цену "военной авантюры".

Бартошевский же отметил, что Орбан находится на периферии международного общества – и в Европейском Союзе, и в НАТО.

"Я не совсем понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и которые якобы плохо с ними обращаются. Почему бы Виктору Орбану не создать союз с Владимиром Путиным и с некоторыми авторитарными государствами такого типа", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Орбан сказал, что интенсивность конфликта на Украине в ближайшее время может сильно увеличиться. Он предложил ЕС восстановить дипломатические отношения с РФ, сохраняя контакты с Украиной. Кроме того, он попросил уходящего с должности главы Евросовета Шарля Мишеля передать лидерам стран объединения его идеи по урегулированию сложившейся вокруг Украины ситуации.