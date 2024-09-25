Сийярто: поставки оружия никак не приблизили завершение конфликта на Украине

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Поставки западного оружия никак не способствовали окончанию конфликта на Украине и не приблизили его завершение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

По его словам, увеличение количества вооружений по обе стороны фронта привело только к росту числа жертв и затягиванию кризиса.

Венгрия надеется, что неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН сможет приблизить мир к завершению текущего конфликта. Будапешт, в свою очередь, готов участвовать во всех международных инициативах, которые дают надежду на установление мира на Украине, добавил Сийярто.

Отдельно глава МИД Венгрии высказался об отношениях Будапешта с Москвой, назвав их честными и взаимоуважительными. Сийярто также заявил о намерениях встретиться в ближайшие дни с российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить вопросы энергетики и возможность достижения мира на Украине.

Отношения Венгрии с США же, наоборот, серьезно ухудшились при действующей администрации Белого дома, причем не по вине венгерской стороны, указал Сийярто. При этом нынешняя власть в Вашингтоне даже не заинтересована в выстраивании хороших отношений, добавил он.

Ранее Петер Сийярто осудил идею использования Украиной поставляемого Западом оружия для ударов вглубь России. По его словам, это опасная эскалация, Венгрия же предпочитает дипломатическое решение конфликта военному и остается единственной страной Евросоюза и НАТО, которая не поставляла и не будет поставлять оружие Киеву.

О необходимости в срочном порядке урегулировать конфликт на Украине заявлял и венгерский премьер-министр Виктор Орбан. К такому выводу он пришел во время встречи с коллегой из Италии Маттео Сальвини.