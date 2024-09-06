Глава МИД Венгрии осудил идею применять западное оружие для ударов вглубь РФ

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил идею использования Украиной поставляемого Западом оружия для ударов вглубь России, сообщает РИА Новости.

По его словам, это опасная эскалация, Венгрия же предпочитает дипломатическое решение конфликта военному и остается единственной страной Евросоюза и НАТО, которая не поставляла и не будет поставлять оружие Киеву.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от партнеров на использование дальнобойного оружия.

Журнал Economist отмечал, что последний шанс для Зеленского убедить президента США Джо Байдена изменить подход об использовании американского оружия произойдет на их встрече во время 79-й сессии Генассамблеи ООН.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не намерены разрешать Украине использовать американское оружие для нанесения дальних ударов вглубь России и не пересматривают данную политику.