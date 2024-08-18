Сийярто: упрощенные визы для россиян не угрожают безопасности Шенгена

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Включение россиян и белорусов в программу "Национальная карта" не скажется на безопасности Шенгенской зоны. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена в РФ).

Он добавил, что заявления, указывающие на обратное, относятся к ложным. Как утверждает министр, граждане РФ и Белоруссии будут проходить полный контроль для въезда в Венгрию.

В июле Венгрия включила РФ и Белоруссию в список стран, чьи граждане могут получить рабочие визы по ускоренной процедуре без проверок безопасности. Однако Еврокомиссия потребовала по этому поводу разъяснения от Венгрии, а в августе в Европарламенте предложили исключить страну из Шенгенской зоны.

6 сентября Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Также в Совет Евросоюза была внесена инициатива о непризнании загранпаспортов РФ, которые были выданы на освобожденных территориях Украины.

О том, что министры иностранных дел Евросоюза приняли решение о приостановке соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме, стало известно 31 августа. При этом тогда ЕС не смог согласовать запрет на выдачу виз россиянам, так как многие страны выступили против подобных ограничений.

