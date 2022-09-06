Срок выдачи "шенгена" для россиян вырастет до 45 дней

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Максимальный срок изготовления шенгенской визы для российских граждан после отмены соглашения об упрощении визового режима увеличится с 10 до 45 дней, при этом его стоимость вырастет до 80 евро, сообщает ТАСС со ссылкой на Еврокомиссию.

Кроме того, станет больше список нужных для получения визы документов, а условия выдачи многократных виз будут ужесточены. Однако, как уточнили в ЕК, возможно снижение стоимости виз по "гуманитарным обстоятельствам".

В Еврокомиссии заявили, что нововведения вступают в силу на неограниченный период времени, до нового постановления ЕК и Совета Евросоюза.

Отмечается, что ЕС уведомит Россию о приостановке соглашения по визам как минимум за 48 часов до начала его действия.

"Теперь Совет ЕС должен изучить и утвердить предложение по приостановке соглашения по упрощению выдачи виз. Как только оно будет принято, приостановка вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС. Решение будет доведено до России как минимум за 48 часов до вступления в силу", – говорится в сообщении.

6 сентября Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Также в Совет Евросоюза была внесена инициатива о непризнании загранпаспортов РФ, которые были выданы на освобожденных территориях Украины.

О том, что министры иностранных дел Евросоюза приняли решение о приостановке соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме, стало известно 31 августа. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Отмечалось, что при этом тогда ЕС не смог согласовать запрет на выдачу виз россиянам, так как многие страны выступили против подобных ограничений.