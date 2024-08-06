Reuters: союз правых сил Австрии и Венгрии вызовет раскол в ЕС по Украине

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Приход к власти в Австрии и Венгрии правых сил может вызвать раскол в Евросоюзе относительно вопроса помощи Украине. Об этом пишет агентство Reuters.

В материале отмечается, что представители правых сил являются фаворитами на выборах в Австрии. В случае их победы, считает автор материала, они могут создать альянс с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что нарушит "и без того хрупкий консенсус" в ЕС.

"Возрождающиеся ультраправые создают австро-венгерский альянс, представляющий головную боль для ЕС по Украине", – указано в сообщении.

Автор также напоминает, что Вена сумела сохранить свой нейтральный статус, отказавшись от поставок оружия Киеву и продолжая экономические отношения с Россией.

Ранее Орбан указал на серьезное увеличение интенсивности конфликта на Украине в ближайшее время. Он предложил ЕС восстановить дипломатические отношения с РФ, сохраняя контакты с Украиной.

Кроме того, Орбан попросил уходящего с должности главы Евросовета Шарля Мишеля передать лидерам стран объединения его идеи по урегулированию сложившейся вокруг Украины ситуации.

