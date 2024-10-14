Совет Евросоюза продлил санкции по химоружию на год

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Совет Евросоюза продлил на один год ограничительные меры, действующие в отношении физических и юридических лиц в рамках режима санкций за распространение и применение химического оружия. Таким образом, они будут действовать до 16 октября 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

На данный момент в европейский санкционный список за химоружие включены 25 физлиц. В их число входят 7 фигурантов, которые имеют отношение к властям Сирии, еще 4 якобы связаны с использованием отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, а всех прочих в Евросоюзе считают связанными с отравлением Алексея Навального (признан иноагентом, внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов).

Также рестрикции распространяются на 3 организации. Две из них зарегистрированы в Сирии и еще одна – в России.

При этом российская сторона неоднократно выступала с опровержениями своей причастности к инцидентам со Скрипалями и Навальным, а также заявляла, что они представляют собой спланированные провокации. По мнению представителей Москвы, они были направлены на дискредитацию России. Российская сторона также указывала на отсутствие каких-либо доказательств своей вины.

В соответствии с санкциями, европейские активы тех, кто подпадает под рестрикции, должны быть заморожены. Для них также вводится запрет на въезд на территорию Евросоюза. При этом гражданам европейских стран запрещается передавать какие-либо активы фигурантам санкционного списка.

Ранее Евросоюз утвердил новый механизм санкций в отношении России за якобы имеющие место "гибридные действия". Он направлен против неких "дестабилизирующих действий" РФ за рубежом. Так, ограничения будут вводиться за "гибридные действия" и "вмешательство в выборы".

