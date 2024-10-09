Захарова назвала нелегитимным новый режим санкций Евросоюза против России

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Новый режим санкций в отношении России, который утвердил Совет Евросоюза, нелегитимен с точки зрения международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, он направлен против российских физических и юридических лиц, которые якобы ответственны за дестабилизирующие действия за границей.

Евросоюз 8 октября утвердил новый механизм санкций в отношении России за якобы имеющие место "гибридные действия" и "вмешательство в выборы". Для этого планируется создать еще один черный список физических и юридических лиц, активы которых подлежат блокировке в европейских юрисдикциях.

До этого Великобритания ввела санкции против 16 членов якобы связанной с Россией хакерской группы Evil Corp, наряду с США и Австралией. В британском дипведомстве указали, что хакерская группа уже больше 10 лет ведет кампанию кибератак по всему миру.