США ввели санкции против семи физических и двух юридических лиц России

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В американском правительстве ввели санкции против семи физических и двух юридических лиц России. Новые ограничения относятся к киберсфере, сообщается на сайте американского министерства финансов.

Так, под ограничения подпали Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Виктор Якубец, а также ООО "Солар-Инвест" и ООО "Вымпел-Содействие".

Ранее власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против россиянина и платежной системы Cryptex. По данным Минфина, россиянина зовут Сергей Иванов, однако род его деятельности не уточняется.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

До этого главы МИД стран G7 пообещали продолжать санкционное давление на Россию. Министры также отметили, что будут принимать дополнительные меры против лиц в Китае и других государствах, которые оказывают поддержку ВПК РФ, в том числе упрощают процесс покупки Россией товаров для своего военно-промышленного комплекса.