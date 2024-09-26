США ввели санкции против россиянина и платежной системы Cryptex

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Власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против российского гражданина и платежной системы Cryptex. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие данные на сайте Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

По данным Минфина, россиянина, в отношении которого были введены ограничения, зовут Сергей Иванов, однако род его деятельности не уточняется. Кроме того, под американские рестрикции подпала платежная система Cryptex, зарегистрированная на Сент-Винсенте и Гренадинах. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами

Ранее главы МИД стран G7, куда входят США, пообещали продолжать санкционное давление на Россию. Министры также отметили, что будут принимать дополнительные меры против лиц в Китае и других государствах, которые оказывают поддержку ВПК России, в том числе упрощают процесс покупки Россией товаров для своего военно-промышленного комплекса.