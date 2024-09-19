США включили в санкционный список два российских банка

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Минфин США ввел ограничительные меры против россиянина Дмитрия Никулина, а также в отношении ООО "Международный расчетный банк", ПАО "Тимер Банк" и ООО "Стройтрейд". Об этом сказано на сайте ведомства.

После того как организации и физлицо попали в санкционные списки, их активы в Штатах будут заморожены. Также им нельзя будет вести бизнес на территории США.

13 сентября Соединенные Штаты ввели санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и журналиста Дмитрия Киселева. Также американский Минфин выпустил генеральную лицензию, по которой всем компаниям нужно завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.

Кроме того, США расширили антироссийские санкции против 9 кораблей, зарегистрированных под флагом РФ. Под ограничения подпали компании ООО "Море река сервис" из города Азова и ООО "Оптовая фирма "ВАФА" из Астрахани. Также в черный список внесены три сухогруза "Море река сервис", два сухогруза "ВАФА" и четыре сухогруза компании "МГ-Флот".

