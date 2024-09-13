США ввели санкции против Дмитрия Киселева и "России сегодня"

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Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и журналиста Дмитрия Киселева, сообщает американский Минфин на своем сайте.

Также ведомство выпустило генеральную лицензию, по которой всем компаниям нужно завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Кроме того, в ограничительный список Вашингтона вошли "ТВ-Новости" и НКО "Евразия", а также директор НКО Нелли Парутенко.

Между тем США, Великобритания и Канада решили запустить "дипломатическую кампанию" против российского телеканала RT.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, RT якобы проводит тайные операции по вмешательству в дела других стран и участвует в военных закупках. Помимо этого, RT обладает возможностями для проведения киберопераций, считает глава американской дипломатии.

В рамках своего заявления Блинкен призвал партнеров и союзников "дипломатической кампании" присоединиться к борьбе с угрозами, которые, по его словам, исходят от RT.

