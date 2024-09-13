Блинкен: США, Великобритания и Канада запускают "дипломатическую кампанию" против RT

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Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Канада запускают "дипломатическую кампанию" против российского телеканала RT. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на площадке Госдепа, передает ТАСС.

Блинкен публично обвинил RT в проведении тайных операций по вмешательству в дела других стран и участии в военных закупках. Он подчеркнул, что США, Британия и Канада призывают союзников и партнеров по всему миру присоединиться к борьбе с угрозами, которые исходят от RT.

"Сегодня мы объявляем, что эти поддерживаемые Кремлем медиа не только играют роль в попытках подорвать демократические институты США, но также вмешиваются во внутренние дела государств по всему миру", – сказал госсекретарь Штатов.

По словам главы американской дипломатии, RT обладает возможностями для проведения киберопераций. Блинкен подчеркнул, что Штаты вводят санкции против трех юридических и двух физических лиц, якобы участвовавших в подобных операциях, в том числе в якобы вмешательстве во внутренние дела Молдавии и будущие выборы в государстве.

Накануне в Майами 20 вооруженных сотрудников ФБР пришли с обысками к работающей в Штатах сотруднице RT.

В RT заявили, что агенты ФБР избили журналистку, обыскали, а затем допрашивали порядка пяти часов. В свою очередь, пострадавшая сообщила, что агенты расспрашивали ее о главном редакторе медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, а также о других сотрудниках СМИ. В том числе журналистке задавали вопросы о финансировании RT, в частности, о том, получал ли телеканал деньги от Кремля.

