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Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, снявший свою кандидатуру в поддержку Дональда Трампа, заявил, что не верит в обвинения американских властей в адрес российских СМИ. Об этом он рассказал в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, видеозапись выложена в соцсети Х.

"На самом деле я не покупаю то, что они (власти США – прим. ред.) пытаются продать", – сказал он.

По его словам, подобные обвинения в адрес России уже звучали и в ходе прошлых выборных циклов в США, но при этом не подтверждались.

Ранее Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, главного редактора Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров телеканала RT. Более того, объявлено о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в американские выборы. США ввели ограничения в отношении 10 лиц и двух организаций по обвинению в якобы враждебном влиянии на выборы.

Симоньян выразила мнение, что в Штатах нет других сценариев на выборах, кроме как топить конкурента, пугая его связями с RT.