Симоньян: в США нет других сценариев на выборах, кроме обвинения конкурента в связях с RT

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян считает, что в США нет других сценариев на выборах, кроме как топить конкурента, пугая его связями с RT.

"Я одно не понимаю – если они нас окончательно выпрут, как они следующие выборы проводить-то будут? У них же вообще других сценариев нет, кроме как топить конкурента, пугая пингвинов его связями со всемогущим RT. Мне приятно, конечно, но, положим, мы оттуда совсем свалим – тогда что?" – журналистка в своем телеграм-канале.

Минфин США ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, главного редактора Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров телеканала RT.

Среди фигурантов списка также Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Елена Афанасьева, Александр Неженцев, Константин Калашников, Андрей Кияшко, Алексей Геращенко, Анастасия Ермошкина, Владимир Табак.

Помимо этого, объявлено о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в выборы в США. Штаты ввели ограничения против 10 лиц и 2 организаций по обвинению в якобы враждебном влиянии на выборы.