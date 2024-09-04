04 сентября, 22:07Политика
"Россию сегодня" и дочерние организации обяжут отчитываться о сотрудниках в США
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Медиагруппу "Россия сегодня" и дочерние организации обяжут отчитываться о сотрудниках и имуществе в США, сообщил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.
По его словам, они должны функционировать как иностранные миссии, поскольку их контролирует правительство РФ.
Он также сообщил, что американские власти не будут обнародовать, в отношении кого вводятся визовые ограничения в связи с санкциями против медиахолдинга.
Минфин США ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly и главного редактора Маргариты Симоньян.
Новые санкции США затронули и других топ-менеджеров RT. Среди фигурантов списка также Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Елена Афанасьева, Александр Неженцев, Константин Калашников, Андрей Кияшко, Алексей Геращенко, Анастасия Ермошкина, Владимир Табак.
Помимо этого, объявлено о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в выборы в США. Штаты ввели ограничения против 10 лиц и 2 организаций по обвинению в якобы враждебном влиянии на выборы.
Новости мира: Евросоюз принял 14-й пакет санкций против РФ