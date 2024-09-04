"Россию сегодня" и дочерние организации обяжут отчитываться о сотрудниках в США

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Медиагруппу "Россия сегодня" и дочерние организации обяжут отчитываться о сотрудниках и имуществе в США, сообщил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.

По его словам, они должны функционировать как иностранные миссии, поскольку их контролирует правительство РФ.

Он также сообщил, что американские власти не будут обнародовать, в отношении кого вводятся визовые ограничения в связи с санкциями против медиахолдинга.

Минфин США ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly и главного редактора Маргариты Симоньян.

Новые санкции США затронули и других топ-менеджеров RT. Среди фигурантов списка также Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Елена Афанасьева, Александр Неженцев, Константин Калашников, Андрей Кияшко, Алексей Геращенко, Анастасия Ермошкина, Владимир Табак.

Помимо этого, объявлено о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в выборы в США. Штаты ввели ограничения против 10 лиц и 2 организаций по обвинению в якобы враждебном влиянии на выборы.