RT: сотрудники ФБР пришли с обысками к сотруднице телеканала в Майами

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В Майами 20 вооруженных сотрудников ФБР пришли с обысками к работающей в США сотруднице RT. Об этом сообщает само издание RT.

Агенты ФБР пришли в дом к женщине около пяти часов утра. Они не дали женщине одеться, вместо этого силовики избили ее и обыскали. После обыска женщину допрашивали около пяти часов.

По словам сотрудницы, сотрудники ФБР спрашивали у нее различные вопросы касательно главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.

"А какой Маргарита человек – хороший или плохой? Спрашивали, встречалась ли Маргарита когда-нибудь с Путиным. А когда? Я говорю: "Ну погуглите". Спрашивали, что она любит есть", – рассказала женщина.

Кроме того, силовики интересовались и другими сотрудниками телеканала. Они потребовали у женщины разблокировать ее телефон, проверили все переписки с ее коллегами, после чего забрали все гаджеты.

Журналистка также сообщила, что ей задавали вопросы о финансировании RT, в частности, о том, получал ли канал деньги от Кремля.

Какие-либо официальные обвинения ей не предъявили. Выяснилось только, что она проходит в качестве подозреваемой в каком-то деле. Женщина решила покинуть США из соображений безопасности. В этом ей помог российский консул. Через третью страну она улетела в Россию.

Минфин США ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly и главного редактора Симоньян в начале сентября. Новые санкции США затронули и других топ-менеджеров RT.

Кроме того, американские власти предъявили обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и отмывания средств двум сотрудникам телеканала RT.

Комментируя новость о введенных ограничениях, Симоньян заявила, что в США нет других сценариев на выборах, кроме как топить конкурента, пугая его связями с RT.