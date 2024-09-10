США расширили антироссийские санкции против 9 кораблей под флагом РФ

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США расширили антироссийские санкции против 9 кораблей, зарегистрированных под флагом РФ. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Под ограничения подпали компании ООО "Море река сервис" из города Азова и ООО "Оптовая фирма "ВАФА" из Астрахани. Также в черный список внесены три сухогруза "Море река сервис", два сухогруза "ВАФА" и четыре сухогруза компании "МГ-Флот".

Предыдущее расширение антироссийских санкций США объявили в середине июня этого года. В частности, ограничения затронули Мосбиржу и Национальный клиринговый центр. В связи с этим площадка перестала проводить биржевые торги долларом и евро.

В свою очередь, Московская биржа заявила о планах оспорить санкции США. Представитель юридического консультанта группы – компании "Степ форвард" – рассказал о разрабатываемых линиях защиты для оспаривания введенных ограничений на группу. Эти санкции также включают ограничения со стороны Великобритании. Более того, площадка намерена обратиться в OFAC для получения разъяснения применения генеральных лицензий при разблокировке активов.