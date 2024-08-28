Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 92 граждан США в ответ на русофобский курс администрации президента Штатов Джо Байдена. Об этом МИД РФ сообщил в телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что курс администрации Байдена проводится с целью "нанести Москве стратегическое поражение", составной частью которого стали "ковровые" санкции против россиян – политиков, представителей бизнес-сообщества, деятелей культуры и науки, журналистов и медийных культур.

Россия внесла в стоп-лист, помимо руководителей и чиновников различного звена силовых ведомств и спецслужб, глав ключевых компаний ВПК и финансовых институтов, поставляющих вооружения украинской армии и спонсирующих режим в Киеве. Также теперь въезд закрыт сотрудникам редакций и репортерам ведущих изданий либерал-глобалистского толка, причастным к изготовлению и распространению "фейков" о России и российских вооруженных силах, пропагандистскому "прикрытию" развязанной Вашингтоном "гибридной войны", в частности, в стоп-лист попал ряд сотрудников Wall Street Journal, Washington Post и New York Times.

Ранее РФ в порядке контрмер закрыла въезд на постоянной основе для 99 канадцев, активно вовлеченных в разработку и реализацию русофобского курса официальной Оттавы. В российском МИД объяснили, что меры приняты из-за очередной волны антироссийских санкций со стороны Канады. В России по-доброму относятся к канадскому народу, с которым у нее много общего, добавили в дипведомстве.