Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия в порядке контрмер закрыла въезд на постоянной основе для 99 канадских граждан, активно вовлеченных в разработку и реализацию русофобского курса официальной Оттавы. Об этом сообщается на сайте МИД России.

В министерстве заявили, что меры приняты из-за очередной волны антироссийских санкций со стороны Канады. В ведомстве подчеркнули, что в РФ по-доброму относятся к канадскому народу, с которым у нее много общего, "отделяя ее нынешнюю политическую элиту, культивирующую ненависть ко всем, кто бросает вызов либерал-глобалистскому миропорядку".

По данным МИД, Оттава регулярно подводит под рестрикции не только российских ученых, руководителей, спортсменов и выдающихся артистов, но и рядовых граждан. В санкционный список РФ подпали деятели, которые разжигают вражду и посильно помогают преступному режиму украинского лидера Владимира Зеленского.

В ведомстве указали, что под рестрикции подпали: чиновники, парламентарии, бизнесмены и менеджеры компаний ВПК, эксперты и руководители медиа, обеспечивающие команде премьер-министра Канады Джастина Трюдо аналитическое и пропагандистское "прикрытие". В стоп-листе находятся 15 канадских сенаторов и мэр Торонто Оливия Чоу.

Ранее Россия закрыла въезд на территорию страны для 27 австралийцев и 36 граждан Новой Зеландии. По данными МИД РФ, эти ограничения со стороны Москвы стали ответом на "политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц", которые были введены двумя странами.