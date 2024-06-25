Песков заявил, что у РФ есть опыт минимизации последствий санкций

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Россия успешно минимизирует последствия санкций ЕС, которые оказывают негативное влияние по их инициаторам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия постоянно развивает полученный опыт и планирует делать это дальше. Новые ограничения ЕС он назвал незаконными.

"Мы убеждены, что это обоюдоострое оружие и во многом эти ограничения бумерангом бьют по интересам тех стран, которые их вводят", – сказал Песков.

Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России 24 июня. Им вводится ряд ограничительных мер на процессы, а также в отношении 116 физических и юридических лиц. В частности, организациям ЕС, работающим за пределами РФ, будет запрещено подключаться к СПФС или к эквивалентным службам обмена финансовыми сообщениями.

В новый пакет санкций также включили ряд российских артистов и высокопоставленных лиц. Ограничения наложили на певицу Полину Гагарину, актера Ивана Охлобыстина, врио главы РЖД Андрея Казакова, посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника и других.

