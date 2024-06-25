МИД РФ: Россия ограничит доступ к вещанию 81 СМИ Евросоюза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия ограничит доступ к вещанию 81 средства массовой информации Евросоюза на своей территории. Это станет ответной мерой на принятое Советом ЕС решение о запрете "любой вещательной активности" трем российским СМИ, сообщили на сайте МИД РФ.

"25 июня вводятся встречные ограничения доступа с территории РФ к вещательным ресурсам ряда СМИ государств – членов Евросоюза и общееэсовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции", – сказано в материале.

Среди иностранных СМИ, которым ограничат доступ в России, – немецкие Spiegel, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанская El País, итальянские La Stampa, La Repubblica, французские Le Monde, Liberation, а также общеевропейские Politico и EUobserver.

С 25 июня Европейский союз утвердил запрет доступа к ряду российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету".

Представитель Еврокомиссии Петер Стано уточнял, что эти запреты не являются санкциями в европейском смысле этого слова, поскольку санкции ЕС против людей и организаций включают запрет на поездки и замораживание активов. Этого не ввели против запрещенных СМИ.

