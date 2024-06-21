В ГД внесен проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Депутаты внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект о запрете распространения рекламы на информационных ресурсах иностранных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых в РФ признана нежелательной. Документ размещен в думской электронной базе.

В случае принятия инициативы рекламу будет запрещено распространять на ресурсах общественных или религиозных организаций, которые были признаны экстремистскими.

Ранее Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать рекламу на всех информационных ресурсах иноагентов, а также рекламу таких ресурсов. Однако цитирование в СМИ материалов иноагентов не будет подпадать под действие новых правил.

