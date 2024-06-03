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ЕС готов ввести новые ограничения на вещание российских СМИ в ближайшем будущем, если члены Альянса согласятся, что мера необходима в отношении конкретных изданий, которые, по мнению Брюсселя, занимаются "пропагандой". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя Еврокомиссии Петера Стано.

По словам Стано, подобные решения обсуждаются, готовятся и в конечном итоге принимаются членами ЕС в рамках внутреннего и конфиденциального процесса. Он уточнил, что эти запреты не считаются санкциями в европейском смысле этого слова, поскольку санкции ЕС против людей и организаций включают запрет на поездки и замораживание активов. Это не ввели против запрещенных СМИ.

По данным издания, такое решение не найдет поддержки у Швейцарии, которая ранее приняла все санкции Евросоюза в отношении России. По мнению экспертов, действия Брюсселя противоречат принципам соблюдения свободы слова и преследуют цель зачистки информационного пространства в Европе.

В свою очередь, депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич считает, что Евросоюз в ближайшее время расширит список ограничений в отношении российских СМИ. По его мнению, у ЕС уже не осталось вариантов, против кого или чего вводить санкции или какие-либо другие ограничения.

Между тем пресс-секретарь МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что они не планируют приостанавливать вещание каких-либо средств массовой информации.

В газете отметили, что новые запреты, опубликованные Советом ЕС, могут трактоваться весьма широко, поэтому каждая страна Евросоюза способна самостоятельно определять степень использования ограничений. Таким образом, государства, где у власти находятся силы, продвигающие антироссийскую политику, могут применять жесткие меры в отношении российских СМИ.

В МИД РФ подчеркнули, что шаг ЕС в отношении российских изданий продолжает практику политической цензуры и Брюссель пренебрегает своими международными обязательствами по обеспечению плюрализма СМИ.

Финская журналистка Лена Хитанен считает запреты Евросоюза зачисткой информационного пространства. Западные политики пытаются сделать так, чтобы у европейцев не было доступа к альтернативным точкам зрения, утверждает она.

"Подобные действия не имеют ничего общего со свободой слова. У России нет возможности защитить себя", – прокомментировала Хитанен.

17 мая совет Евросоюза решил приостановить в странах объединения вещательную деятельность агентства РИА Новости, газеты "Известия" и "Российской газеты", а также базирующегося в Праге портала Voice of Europe.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ на запрет вещания трех СМИ РФ в ЕС почти подготовлен. Сначала пройдут межведомственные согласования, потом граждан ознакомят с результатом, уточнила она.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал запрет ЕС политикой двойных стандартов, которая стала неотъемлемой частью европейских структур. Действия Евросоюза указывают на желание закрыть доступ к объективным и достоверным данным, уверен он.