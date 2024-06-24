МИД: Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия в ответ на 14-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) расширила список представителей сообщества, которым запрещен въезд на территорию страны. Соответствующее заявление МИД РФ опубликовано на сайте.

Ограничения коснутся представителей силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, граждан стран – членов ЕС, ответственных за оказание военной помощи Киеву. Кроме того, санкции введены в отношении сотрудников евроструктур и госорганов стран ЕС, "отличившихся" своей риторикой активистов и представителей научного сообщества, а также представителей Совета Европы, членов законодательных собраний стран ЕС и нацделегаций в ПАСЕ.

В министерстве прокомментировали, что ЕС пытается оказать давление на РФ через односторонние ограничительные меры. Эти действия нелегитимны с международно-правовой точки зрения, так как совершаются в обход Совбеза ООН, бесперспективны и подрывают доверие государств глобального большинства к ЕС.

"Россия подтверждает, что любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь не останутся без должного ответа", – говорится в заявлении МИД.

В свою очередь, в эфире радио КП доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков прокомментировал 14-й пакет антироссийских санкций. Он считает, что прошлые 13 пакетов ограничений уже показали, что западные экономики – главные пострадавшие в этой санкционной войне.

По его словам, нынешние санкции во многом повторяют предыдущие. Однако Чирков обратил внимание, что ограничения вводятся против компаний и организаций из третьих стран, что, по его мнению, сделают западную финансово-экономическую инфраструктуру "токсичной" не только для россиян, но и для многих дружественных Западу стран.

Экономист отметил, что санкции относительно сжиженного природного газа (СПГ) приведут к тому, что Европа будет больше потреблять и СПГ, и традиционного трубопроводного. Также действия РФ, так называемые антисанкции, присутствуют во многих отраслях, напомнил эксперт и добавил, что Россия выбирает такой путь, чтобы не навредить собственной экономике, подчеркнул эксперт.

"Сырье, энергия, топливо, то есть практически везде они (европейские страны. – Прим. ред.) теряют свою конкурентоспособность относительно развивающихся стран и России. В этих условиях нужно вести более спокойную экономическую политику", – сказал Чирков.

Он предполагает, что в 14-м пакете санкций ЕС "выстрелов в ногу" со стороны западных стран больше, чем во всех предыдущих, так как применение ограничений против третьих стран и их компаний, по его мнению, бездоказательно.

"С моей точки зрения, как бы это подрыв основного двигателя западных экономик, то есть это остановит приток инвестиций и портфельных, и прямых, за счет чего западные страны развивались много десятилетий", – резюмировал Чирков.

Совет ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций 24 июня. В список попали 116 физических и юридических лиц, а также 61 организация (некоторые из которых расположены в третьих странах). Кроме того, ЕС ограничил транзит российского СПГ через европейские порты.

Более того, Евросоюз ввел санкции против российских артистов Shaman (Ярослава Дронова) и Полины Гагариной, а также актера Ивана Охлобыстина, главкома ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева, мэра Мариуполя Олега Моргуна, олигарха Игоря Алтушкина, гендиректора ИРИ Алексея Гореславского, гендиректора "Гидромаш" Александра Лузянина, топ-менеджеров НПО ПРЗ "Алмаз-Антей" Гурбича и Бранчугова.

