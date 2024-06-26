РФ закрыла въезд для ряда граждан Австралии и Новой Зеландии в ответ на санкции

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Россия закрывает въезд на территорию страны для 27 австралийцев и 36 граждан Новой Зеландии, следует из заявлений Министерства иностранных дел РФ, опубликованных на сайте ведомства.

В документах уточняется, что такие ограничения со стороны Москвы стали ответом на "политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц", которые были введены двумя странами.

Попасть в Россию больше не смогут политические деятели Австралии и Новой Зеландии, в том числе бывшие, а также преподаватели высших учебных заведений, журналисты и общественные деятели, которые формируют антироссийскую повестку в двух государствах.

Среди австралийцев въезд в страну также будет закрыт для глав некоторых компаний. Из числа новозеландцев, помимо названных выше, в РФ не допустят глав силовых структур. К каждому заявлению российского МИД был приложен поименный список лиц, в отношении которых начали действовать персональные санкции.

Дипломаты также подчеркнули, что в связи с отказом Австралии и Новой Зеландии от перемен в антироссийском курсе и дальнейшим введением санкций российская сторона продолжит работать над расширением "стоп-листа".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия успешно минимизирует последствия санкций Евросоюза, которые оказывают более негативное влияние на их инициаторов. Представитель Кремля добавил, что страна постоянно развивает полученный опыт и планирует делать это дальше.

