Мосбиржа намерена оспорить санкции США и Великобритании

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская биржа планирует оспорить санкции США, введенные в июне этого года против торговой площадки. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Представитель юридического консультанта группы – компании "Степ форвард" – рассказал о разрабатываемых линиях защиты для оспаривания введенных ограничений на группу. Эти санкции также включают ограничения со стороны Великобритании.

Более того, площадка намерена обратиться в OFAC для получения разъяснения применения генеральных лицензий при разблокировке активов.

В середине июня этого года Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции. В частности, ограничения затронули Мосбиржу и Национальный клиринговый центр. В связи с этим площадка перестала проводить биржевые торги долларом и евро.

Позже ЦБ раскрыл новую систему расчета курсов доллара и евро после введенных санкций. Так, они будут устанавливаться на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 по московскому времени.

