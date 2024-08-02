Минфин: США разрешили операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД до 12 октября

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

США разрешили операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием до 12 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минфин.

Лицензия относится к операциям с Московской биржей, НКЦ, НРД и их дочерним предприятиям.

Ранее США расширили санкции против РФ. Ограничения, в частности, затронули Московскую биржу и Национальный клиринговый центр. Тогда же управление американского минфина по контролю за иностранными активами определило крайний срок сворачивания операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ – 13 августа.

