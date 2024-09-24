Главы МИД стран G7 пообещали продолжать санкционное давление на Россию

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Министры иностранных дел стран "Большой семерки" на встрече в Нью-Йорке выразили готовность продолжить санкционное давление против России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление министров по итогам переговоров.

Главы МИД также отметили, что продолжат принимать меры против лиц в Китае и других государствах, которые оказывают поддержку ВПК России, в том числе упрощают процесс покупки Россией товаров для своего военно-промышленного комплекса.

Кроме того, в заявлении министров сказано о намерении оказывать давление на доходы России от энергоносителей, в частности, говорится о дополнительных мерах, которые позволят соблюдать введенный G7 потолок на цены на российскую нефть.

Ранее советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Далип Сингх заявил о намерении США еще сильнее ужесточить санкционный режим против России, в том числе относительно объема поставок российской нефти на мировой рынок и ее транспортировки.

По его мнению, с помощью санкционных инструментов в краткосрочной перспективе от шести месяцев до трех лет возможно будет сократить доходы России от продажи нефти.