Послы ЕС продлили индивидуальные санкции против РФ

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Постоянные представители 27 стран, входящих в Евросоюз, продлили на полгода индивидуальные ограничения против РФ. Об этом ТАСС сообщил источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

При этом из списка были исключены российский гонщик "Формулы-1" Никита Мазепин и мать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Виолетта в связи с тем, что суд ЕС аннулировал введенные ранее против них санкции.

11 сентября суд ЕС удовлетворил иск двоюродного брата Дерипаски Павла Езубова с требованием снять санкции Евросоюза. Также был удовлетворен иск дочери главы "Транснефти" Майи Токаревой.

При этом иски на снятие санкций супруги предпринимателя Алексея Мордашова Марины и бизнесмена Мусы Бажаева, а также Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана были отклонены. Среди других отклоненных: иск бизнесмена Геннадия Тимченко и Елены Тимченко против совета ЕС и иск Национального расчетного депозитария.

