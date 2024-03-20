Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении автогонщика Мазепина

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Европейский суд юстиции постановил отменить санкции Евросоюза в отношении российского автогонщика Никиты Мазепина. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Суд аннулировал акты о сохранении Мазепина в перечне лиц, к которым применяются ограничительные меры.

"Семейная связь с его отцом российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным недостаточна для того, чтобы его считали связанным с отцом общими интересами и, следовательно, чтобы он сохранялся в этих списках", – следует из документа.

В июле прошлого года Европейский суд юстиции приостановил действие документа, предполагающего ограничения против Мазепина.

До этого инстанция разрешила ему присоединиться к мировому первенству "Формулы-1" и другим международным турнирам. Параллельно суд сохранил все санкции в отношении Мазепина.

В свою очередь, Совет ЕС не принял во внимание данное решение и продлил ограничения против спортсмена. Гонщик решил обжаловать это.

Мазепин выступал в чемпионате мира "Формулы-1" в команде "Хаас" в сезоне 2021 года. На турнире он занял последнее место. Позже команда "Хаас" отказалась от сотрудничества с Мазепиным. Под санкциями Евросоюза и Великобритании он находился с 2022 года, после начала спецоперации РФ на Украине.

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