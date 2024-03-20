20 марта, 11:54Политика
Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении автогонщика Мазепина
Фото: ТАСС/РБК/Владислав Шатило
Европейский суд юстиции постановил отменить санкции Евросоюза в отношении российского автогонщика Никиты Мазепина. Об этом сообщается на сайте инстанции.
Суд аннулировал акты о сохранении Мазепина в перечне лиц, к которым применяются ограничительные меры.
"Семейная связь с его отцом российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным недостаточна для того, чтобы его считали связанным с отцом общими интересами и, следовательно, чтобы он сохранялся в этих списках", – следует из документа.
В июле прошлого года Европейский суд юстиции приостановил действие документа, предполагающего ограничения против Мазепина.
До этого инстанция разрешила ему присоединиться к мировому первенству "Формулы-1" и другим международным турнирам. Параллельно суд сохранил все санкции в отношении Мазепина.
В свою очередь, Совет ЕС не принял во внимание данное решение и продлил ограничения против спортсмена. Гонщик решил обжаловать это.
Мазепин выступал в чемпионате мира "Формулы-1" в команде "Хаас" в сезоне 2021 года. На турнире он занял последнее место. Позже команда "Хаас" отказалась от сотрудничества с Мазепиным. Под санкциями Евросоюза и Великобритании он находился с 2022 года, после начала спецоперации РФ на Украине.
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