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Спорт

12:00

Российский пилот Никита Мазепин пропустит заключительный этап "Формулы-1"

спорт

Фото: ТАСС/EPA/Antonin Vincent/POOL

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин пропустит заключительный этап "Формцлы-1" Гран-при Абу-Даби. Об этом сообщается на сайте Королевских гонок.

Причиной стал положительный тест на коронавирус.

Ранее гонку Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1" остановили красными флагами из-за аварии. В ограждение трассы на 10 круге врезался пилот команды Хаас Мик Шумахер.

Немецкий гонщик смог самостоятельно покинуть кокпит, он не пострадал. На трассу выехала машина безопасности. Из-за необходимости починить барьер гонку остановили на 14 круге.

Российский пилот "Формулы-1" Мазепин попал в аварию во время гонки

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