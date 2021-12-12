Российский пилот Никита Мазепин пропустит заключительный этап "Формулы-1"

Фото: ТАСС/EPA/Antonin Vincent/POOL

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин пропустит заключительный этап "Формцлы-1" Гран-при Абу-Даби. Об этом сообщается на сайте Королевских гонок.

Причиной стал положительный тест на коронавирус.

Ранее гонку Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1" остановили красными флагами из-за аварии. В ограждение трассы на 10 круге врезался пилот команды Хаас Мик Шумахер.

Немецкий гонщик смог самостоятельно покинуть кокпит, он не пострадал. На трассу выехала машина безопасности. Из-за необходимости починить барьер гонку остановили на 14 круге.

