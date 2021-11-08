Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики "Формулы-1"

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Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен занял первое место в рамках 18-го этапа чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Мексики.

Соревнование проходило на автодроме имени братьев Родригес. Ферстаппен вышел в лидеры на старте гонки и выиграл соревнование.

Второе место занял пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон (+16,555). На третьей позиции оказался член команды Red Bull Серхио Перес (+17,752).

Лучший круг в рамках данного этапа показал финн Валттери Боттас из команды Mercedes. Он завершил гонку на 15-й позиции.

Российский пилот Haas Никита Мазепин занял в соревновании последнюю – 18-ю позицию.

Следующий этап чемпионата "Формулы-1" состоится в Бразилии с 12 по 14 ноября. Соревнование пройдет на трассе "Интерлагос".

Ранее Ферстаппена оштрафовали потерей трех мест на старте этапа чемпионата в Сочи.

Ферстаппен понес наказание за столкновение с болидом Mercedes, за рулем которого находился Льюис Хэмилтон. Данное решение было вынесено по итогам расследования эпизода с аварией.