Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики "Формулы-1"

Фото: FLORENT GOODEN via www.imago-images.de
Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен занял первое место в рамках 18-го этапа чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Мексики.
Соревнование проходило на автодроме имени братьев Родригес. Ферстаппен вышел в лидеры на старте гонки и выиграл соревнование.
Второе место занял пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон (+16,555). На третьей позиции оказался член команды Red Bull Серхио Перес (+17,752).
Лучший круг в рамках данного этапа показал финн Валттери Боттас из команды Mercedes. Он завершил гонку на 15-й позиции.
Российский пилот Haas Никита Мазепин занял в соревновании последнюю – 18-ю позицию.
Следующий этап чемпионата "Формулы-1" состоится в Бразилии с 12 по 14 ноября. Соревнование пройдет на трассе "Интерлагос".
Ранее Ферстаппена оштрафовали потерей трех мест на старте этапа чемпионата в Сочи.
Ферстаппен понес наказание за столкновение с болидом Mercedes, за рулем которого находился Льюис Хэмилтон. Данное решение было вынесено по итогам расследования эпизода с аварией.
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