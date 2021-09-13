Ферстаппен потеряет три места на старте Гран-при России за столкновение с Хэмилтоном

Фото: AP/TASS/MATTEO BAZZI
Пилота команды "Формулы-1" "Ред Булл" Макса Ферстаппена оштрафовали потерей трех мест на старте следующего этапа чемпионата. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте серии.
Уточняется, что Ферстаппен оказался оштрафован за столкновение с болидом "Мерседес", за рулем которого находился Льюис Хэмилтон. Данное решение было вынесено по итогам расследования эпизода с аварией.
Столкновение произошло на 26-м круге в гонке Гран-при Италии в воскресенье, 12 сентября. Из-за контакта шин болид Ферстаппена подпрыгнул и приземлился сверху на машину Хэмилтона.
Ферстаппен занимает первое место в зачете пилотов с 226,5 балла. Хэмилтон расположился на втором месте с 221,5 очка.
Гран-при России состоится на трассе в Сочи с 24 по 26 сентября.
Ранее сообщалось, что победителем девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" – Гран-при Австрии стал Ферстаппен. Это его третья победа подряд и пятая в сезоне.
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