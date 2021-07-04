Ферстаппен одержал третью победу подряд в сезоне "Формулы-1"

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Победителем девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" – Гран-при Австрии стал пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен из Нидерландов. Это его третья победа подряд и пятая в сезоне.

Второе место в заезде занял финн Валттери Боттас из команды "Мерседеса". Третьим финишировал Ландо Норрис из британского "Макларена". Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон смог завоевать лишь четвертое место.

Последнее место досталось пилоту из России Никите Мазепину.

Ранее сообщалось, что компания-промоутер Гран-при России прорабатывает вопрос о проведении этапа чемпионата "Формулы-1" в Ленинградской области. Как сообщается в пресс-релизе АНО "Росгонки", соревнования могут организовать к 2023 году на местном автодроме "Игора Драйв" под Санкт-Петербургом.

