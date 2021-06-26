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Спорт

09:26

Этап "Формулы-1" могут провести в Ленинградской области

спорт

Фото: AP Photo/Bryn Lennon, Pool via AP

Компания-промоутер Гран-при России прорабатывает вопрос о проведении этапа чемпионата "Формулы-1" в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщается в пресс-релизе АНО "Росгонки", соревнования могут организовать к 2023 году на местном автодроме "Игора Драйв" под Санкт-Петербургом.

На данный момент в Гран-при России проходит на автодроме в Сочи. Контракт с "Формулой-1" действует до 2025 года.

Глава ВТБ Андрей Костин также отметил, что Сочи сохранит за собой право проведения в ближайшие два года Гран-при России чемпионата мира по автогонкам.

В феврале 2021 года стало известно, что российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин будет выступать в чемпионате "Формулы-1" в статусе нейтрального атлета без флага и гимна России.

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