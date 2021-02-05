Российский гонщик Мазепин будет выступать в "Формуле-1" без флага и гимна РФ

Фото: ТАСС/PA Images/James Moy

Российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин будет выступать в чемпионате "Формулы-1" в статусе нейтрального атлета без флага и гимна России, сообщает РИА Новости.

Сезон-2021 станет для Мазепина дебютным. В декабре 21-летний пилот подписал многолетний контракт с "Хаасом". Спортсмен станет четвертым российским пилотом в чемпионатах "Формулы-1".

17 декабря Спортивный арбитражный суд опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно ему российские спортсмены не имеют права участвовать в крупных международных стартах под флагом России. Запрет будет действовать до 16 декабря 2022 года.

Помимо этого, запрещено использование национального гимна и герба. В раскраске автомобиля можно использовать цвета российского флага, однако в этом случае спортсмены должны ехать с наклейками "нейтральный атлет".

Ранее семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на COVID-19.

Планировалось, что Хэмилтон выступит на этапе Гран-при Сахира в Бахрейне, однако сейчас информации о том, кто его заменит, нет. Сам автогонщик находится на самоизоляции.