Второе происшествие произошло во время Гран-при Бахрейна

Второе происшествие произошло во время Гран-при "Формула-1" в Бахрейне. На этот раз с дистанции сошел канадский пилот "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл.

Дело в том, что спортсмен столкнулся с российским пилотом Даниилом Квятом. Болид Стролла перевернулся, пилот приземлился на шлем и смог самостоятельно выбраться из машины.



Now we got Lance Stroll on his head pic.twitter.com/q1SR1NPwvo