Второе происшествие произошло во время Гран-при Бахрейна

Фото: instagram.com/f1

Второе происшествие произошло во время Гран-при "Формула-1" в Бахрейне. На этот раз с дистанции сошел канадский пилот "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл.

Дело в том, что спортсмен столкнулся с российским пилотом Даниилом Квятом. Болид Стролла перевернулся, пилот приземлился на шлем и смог самостоятельно выбраться из машины.



Now we got Lance Stroll on his head pic.twitter.com/q1SR1NPwvo — BrakeHard (@BrakeHard_) November 29, 2020

Ранее гонку уже приостанавливали на полтора часа из-за аварии пилота "Хааса" Ромена Грожана. Он на повороте также столкнулся с Квятом, не справился с управлением и влетел в ограждение. После этого его машина загорелась. Покинуть ее Грожан смог без посторонней помощи. Спортсмен получил небольшие ожоги рук и ног, его госпитализировали.

