Пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес победил на Гран-при Сахира "Формулы-1"

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Мексиканский пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес победил на 16-м этапе "Формулы-1" Гран-при Сахира. Второе место занял французский пилот Эстебан Окон из "Рено", третье – партнер Переса по команде канадец Лэнс Стролл.

Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" стал 7-м. Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Абу-Даби на трассе "Яс Марина" с 11 по 13 декабря.

На 14-м этапе Гран-при, прошедшем в Турции, британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" досрочно оформил чемпионство. Гран-при Сахира спортсмен пропустил из-за заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что российский гонщик Никита Мазепин подписал контракт с командой "Формулы-1" "Хаас". Россиянин присоединится к команде с сезона 2021 года.