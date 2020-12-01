Российский гонщик Мазепин будет выступать за команду "Формулы-1" "Хаас"

Фото: ТАСС/James Moy/PA Images

Российский гонщик Никита Мазепин подписал контракт с командой "Формулы-1" "Хаас". Россиянин присоединится к команде с сезона 2021 года, сообщается на сайте "Хаас".

Срок контракта не уточняется, но известно, что соглашение многолетнее. Сейчас Мазепин выступает в "Формуле-2" за команду Hitech Grand Prix.

Предполагается, что его напарником в новой команде станет коллега по "Формуле-2" Мик Шумахер, однако официально эта информация не подтверждена.

Перед последним этапом "Ф-2" Мазепин занимает третье место в общем зачете. Он станет четверым российским пилотом в истории "Формулы-1" после Виталия Петрова, Сергея Сироткина и Даниила Квята.

Ранее семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на COVID-19.

Планировалось, что Хэмилтон выступит на этапе Гран-при Сахира в Бахрейне, однако сейчас информации о том, кто его заменит, нет. Сам автогонщик находится на самоизоляции.