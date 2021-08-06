Заполняемость трибун на Гран-при России "Формулы-1" в Сочи составит 50%

Фото: James Moy Photography/PA Images/ТАСС
На Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" трибуны могут быть заполнены лишь наполовину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу трека "Сочи Автодром", где пройдет мероприятие.
В материале уточняется, что по итогам переговоров с Роспотребнадзором и администрацией Краснодарского края было решено допустить на трибуны 50% от возможного количества зрителей. При принятии решения учитывались прогнозы по развитию эпидемиологической ситуации в регионе к концу сентября, а также опыт проведения гонок в прошлом сезоне.
Проведение Гран-при в Сочи запланировано на 24–26 сентября.
Ранее сообщалось, что победителем девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" – Гран-при Австрии стал пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен из Нидерландов. Это его третья победа подряд и пятая в сезоне.
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