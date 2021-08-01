Французский гонщик Окон выиграл Гран-при "Формулы-1" в Венгрии

Фото: ТАСС/AP Photo/Kamran Jebreili

Победителем Гран-при "Формулы-1" в Венгрии стал Французский гонщик Эстебан Окон команды "Альпин", сообщает РИА Новости.

Вторым к финишу на трассе Хунгароринг пришел немецкий пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель, призером, занявшим третье место, стал британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

В десятке пилотов, набравших очки, также финишировали: Карлос Сайнс-младший, Фернандо Алонсо, Пьер Гасли, Юки Цунода, Николас Латифи, Джордж Рассел, Макс Ферстаппен. Дополнительное очко за лучший круг получил Гасли.

Российский гонщик Никита Мазепи, представляющий "Хаас" не добрался до финиша. Его партнер по команде немец Мик Шумахер пришел 13-м.

В начале гонки на мокрой от дождя дороге произошло несколько столкновений, из-за которых заезд был прерван красными флагами. По этой причине из борьбы выбыло пятеро пилотов, а гонщика Вальттери Боттаса оштрафовали на пять позиций на старте следующей гонки. До финиша Гран-при доехали 14 гонщиков из 20.

Следующий этап чемпионата состоится 27-29 августа в Бельгии.

Ранее победителем девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" – Гран-при Австрии стал пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен из Нидерландов. Это его третья победа подряд и пятая в сезоне.

