Этап чемпионата "Формулы-1" в Турции отменен из-за ограничений по коронавирусу

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Один из этапов чемпионата "Формулы-1" в Турции отменен из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщается на сайте чемпионата.

Гран-при Турции должен был состояться 11–13 июня. Однако из-за ограничений на въезд в страну было принято решение его отменить.

В Турцию этап перенесли из Канады по аналогичной ситуации в Северной Америке.

В связи с этим дополнительный этап проведут в Австрии, которая примет две гонки "Формулы-1" – Гран-при Штирии (25–27 июня) и Гран-при Австрии (2–4 июля).

Ранее стало известно, что российский гонщик будет выступать в "Формуле-1" без флага и гимна РФ. Помимо этого, запрещено использование национального гимна и герба.

В раскраске автомобиля можно использовать цвета российского флага, однако в этом случае спортсмены должны ехать с наклейками "нейтральный атлет".