Пилот "Формулы-1" Хэмилтон будет посвящен в рыцари

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Семикратный чемпион "Формулы-1" британский гонщик Льюис Хэмилтон будет посвящен в рыцари, сообщает "Газета.ру".

Пилот "Мерседеса" станет шестым представителем "королевских гонок", получившим рыцарский титул. До него награды удостоились основатели команды "Уильямс" Патрик Хэд и Фрэнк Уильямс и пилоты Джекки Стюарт, Стирлинг Мосс и Джек Брэбхэм.

В сезоне-2020 Хэмилтон повторил рекорд немецкого пилота Михаэля Шумахера по количеству чемпионских титулов.

Ранее королева Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана, собравшего 33 миллиона фунтов для Национальной службы здравоохранения страны. По его словам, посвящение стало самым особенным днем его жизни.