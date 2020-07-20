100-летнего ветерана Великобритании посвятили в рыцари

100-летнего ветерана посвятили в рыцари

100-летний ветеран Великобритании собрал 33 миллиона фунтов для Национальной службы здравоохранения страны. За это Королева Елизавета II посвятила его в рыцари.

Как правило, на подобных церемониях посвящаемые встают на колено перед королевой. Но этот случай стал исключительным.

"Если я преклоню колено, я больше не поднимусь, мэм", – пошутил 100-летний новоиспеченный рыцарь.

По его словам, посвящение стало самым особенным днем его жизни.

Ранее стало известно, что в Австралии по решению Верховного суда обнародуют переписку королевы Великобритании Елизаветы II об увольнении Эдварда Гофа Уитлэма с поста австралийского премьера в 1975 году. Письма признали публичным достоянием, несмотря на утверждение представителей королевы, что корреспонденция является частной.