Британская принцесса втайне вышла замуж за девелопера из Италии

15:58
Фото: instagram.com/beatrice.of.york
Член королевской семьи Великобритании, принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского девелопера Эдоардо Мапелли Моцци. Как сообщает Daily Mail, церемония прошла в Виндзорском замке.
Бракосочетание посетили родители принцессы герцог Йоркский Эндрю и герцогиня Йоркская Сара. Кроме того, в списке почетных гостей были королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп – бабушка и дедушка невесты.
Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци обменялись клятвами в Королевской часовне Всех Святых в Винздорском парке.
Изначально свадьба была запланирована на 29 мая в Королевской часовне Сент-Джеймского дворца в Лондоне с последующим приемом в саду Букингемского дворца.
Церемонию решили перенести на более поздний срок из-за пандемии COVID-19. При этом новое место, предположительно, было выбрано из-за того, что в Виндзорском замке проводят самоизоляцию королева Елизавета II и ее супруг Филипп.
Накануне герцогиня Сассекская Меган Маркл намекнула на истинную причину ухода из королевской семьи. Она записала видеообращение, которое в Сети назвали скрытой критикой королевы Великобритании Елизаветы II.
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