Меган Маркл намекнула на реальную причину ухода из королевской семьи

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл завуалированно объяснила, почему вместе с супругом принцем Гарри покинула королевскую семью, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Маркл выпустила видеообращение, приуроченное к онлайн-саммиту Girl Up. Свой ролик она начала с мотивационной речи о том, как важно следовать своим целям и развиваться.

"Ваша интуиция скажет вам, что правильно и неправильно. Что справедливо, а что нет. Самая трудная часть для меня – поддерживать свои убеждения действием", – сказала Маркл.

Затем она рассказала, как справляется с негативом в свой адрес, который "порой способен причинить боль". Чтобы погасить этот "шум", нужно использовать "внутренний голос".

Многие британские СМИ восприняли эти высказывания Маркл как критику в адрес королевы Елизаветы II. Журналисты также сочли оправданием ее решения отказаться от привилегий.

31 марта супруги сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи и приступили к поиску работы. С этой целью они переехали сначала в Канаду, а затем в США.