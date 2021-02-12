Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

13:55

Гонщика Фернандо Алонсо сбила машина

за рубежом

Фото: ТАСС/Darren Abate/AP

Двукратного чемпиона "Формулы-1" Фернандо Алонсо сбила машина, гонщик госпитализирован, сообщает "Экспресс газета".

Отмечается, что инцидент произошел в Швейцарии, когда Алонсо проводил велотренировку.

Других подробностей происшествия нет, но, по всей видимости, спортсмен не получил тяжелых травм. В команде Alpine, за которую выступает Алонсо, рассказали, что гонщик находится в сознании, прошел обследование и ждет результатов.

Отмечается, что врачи, скорее всего, не будут надолго задерживать Алонсо в больнице.

Ранее сообщалось, что семикратный чемпион "Формулы-1" британский гонщик Льюис Хэмилтон будет посвящен в рыцари. Пилот "Мерседеса" станет шестым представителем "королевских гонок", получившим рыцарский титул. До него награды удостоились основатели команды "Уильямс" Патрик Хэд и Фрэнк Уильямс и пилоты Джекки Стюарт, Стирлинг Мосс и Джек Брэбхэм.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать