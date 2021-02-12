Гонщика Фернандо Алонсо сбила машина

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Двукратного чемпиона "Формулы-1" Фернандо Алонсо сбила машина, гонщик госпитализирован, сообщает "Экспресс газета".

Отмечается, что инцидент произошел в Швейцарии, когда Алонсо проводил велотренировку.

Других подробностей происшествия нет, но, по всей видимости, спортсмен не получил тяжелых травм. В команде Alpine, за которую выступает Алонсо, рассказали, что гонщик находится в сознании, прошел обследование и ждет результатов.

Отмечается, что врачи, скорее всего, не будут надолго задерживать Алонсо в больнице.

Ранее сообщалось, что семикратный чемпион "Формулы-1" британский гонщик Льюис Хэмилтон будет посвящен в рыцари. Пилот "Мерседеса" станет шестым представителем "королевских гонок", получившим рыцарский титул. До него награды удостоились основатели команды "Уильямс" Патрик Хэд и Фрэнк Уильямс и пилоты Джекки Стюарт, Стирлинг Мосс и Джек Брэбхэм.