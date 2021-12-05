Гонка Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1" остановлена из-за аварии

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Гонку Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1" остановили красными флагами из-за аварии. Об этом сообщает РИА Новости.

В ограждение трассы на 10 круге врезался пилот команды Хаас Мик Шумахер. Немецкий гонщик смог самостоятельно покинуть кокпит, он не пострадал. На трассу выехала машина безопасности.

Из-за необходимости починить барьер гонку остановили на 14 круге.

Гран-при Саудовской Аравии состоялся впервые в истории. Гонка проходит при искусственном освещении.

Ранее пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен занял первое место в рамках 18-го этапа чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Мексики. Соревнование проходило на автодроме имени братьев Родригес. Ферстаппен вышел в лидеры на старте гонки и выиграл соревнование.